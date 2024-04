Esprinet leader anche in sostenibilità: «Capitale umano centrale»

Qui hanno l’ambizione di essere molto di più di una «semplice» azienda. Un obiettivo ambizioso, ma che Esprinet è comunque sicura di aver raggiunto. Perché un bilancio convincente e numeri confortanti possono benissimo coesistere con una doverosa attenzione verso i propri dipendenti e il territorio che ospita la sede della stessa società. Nel caso di Esprinet, l’Energy Park di Vimercate.

Esprinet leader anche in sostenibilità: la storia recente da Nova Milanese alla Silicon Valley del vimercatese

Nel campus brianzolo si trova appunto il quartier generale di Esprinet Group, azienda italiana attiva nella distribuzione di prodotti tecnologici innovativi in tutta Europa. La forza del gruppo sta anche in una capillare rete di rivenditori professionali. Nel settore Esprinet è il gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale. Nel 2023 ha raggiunto i 4 miliardi di euro di fatturato. I collaboratori sono complessivamente 1.800. Da luglio 2001 è quotata alla Borsa di Milano. Nel 2000 la sede era ancora a Nova Milanese. La società allora poteva contare su 380 dipendenti e aveva un fatturato di 700 milioni di euro. Il trasferimento a Vimercate avviene nel 2013. Dei 1.800 collaboratori complessivi, un migliaio lavora in Italia; 800 di questi prestano servizio nella struttura dell’Energy Park. Esprinet dispone anche di due poli logistici, a Cambiago e Cavenago.

Esprinet Vimercate

«Per noi – specifica Maurizio Rota, presidente e cofondatore della società – questa è la location ideale: è una specie di Silicon Valley. In questa area hanno sede altre importanti società, come Sap, Cisco, Nokia e Google. Riteniamo di costituire una presenza importante per il territorio». Le conseguenze sono positive, insomma, sia per quanto riguarda l’occupazione diretta, sia per l’indotto.

Esprinet leader anche in sostenibilità: i numeri

La società ha anche chiesto ai propri fornitori di centralizzare in Italia alcune fasi del servizio che ora si svolgono nel Nord Europa. I numeri, intanto, dicono che Esprinet dal 2001, anno della quotazione in Borsa, a oggi ha totalizzato 544 milioni di utili netti. I dividendi distribuiti agli azionisti hanno raggiunto quota 190 milioni di euro. Risultati ottenuti anche facendo leva su una «filosofia» che non considera i dipendenti dei numeri. Anzi.

«Noi – precisa l’amministratore delegato Alessandro Cattani – lavoriamo molto sul concetto di capitale umano».

Esprinet leader anche in sostenibilità: i bonus e il territorio

La società integra al 100% il periodo di maternità facoltativa garantito dall’Inps. Una misura particolarmente significativa in un’azienda dove il 53% del personale è donna. Bonus vengono assicurati a chi si sposa e a chi ha in famiglia una persona disabile. Il periodo di paternità è stato portato da 10 a 20 giorni.

«Inoltre – aggiunge Cattani – vogliamo continuare a investire sul territorio e sulla comunità locale». Nel 2023 Esprinet ha donato un’ambulanza alla Croce Rossa di Monza. «Siamo sensibili – conclude Rota – alle istanze del territorio. Supportiamo progetti di ricerca, enti e associazioni. Da anni sosteniamo il Reparto di ematologia infantile dell’Ospedale San Gerardo».