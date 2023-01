Distretto del commercio Corona del Parco: in arrivo 163 mila euro da Regione Lombardia

Ammonta a 163.000 euro il finanziamento erogato da Regione Lombardia a favore del Distretto del commercio Corona del parco, per promuovere progetti destinati al sostegno del commercio locale. Una buona notizia per i commercianti di Villasanta (che è comune capofila del Distretto del commercio Corona del parco), insieme ai comuni di Arcore, Biassono, Macherio e Vedano. Il finanziamento però copre solo in parte la cifra richiesta che ammontava a 630.000 euro, «a fronte di progetti per un valore complessivo di circa 3 milioni e mezzo, nei diversi comuni che compongono il Distretto», fanno sapere dall’amministrazione comunale. I 630.000 euro attesi avrebbero dovuto sostenere 400.000 progetti: 30.000 a spesa corrente per 200.000 bandi per finanziamenti diretti ai commercianti locali.

Distretto del commercio Corona del Parco: tutti i progetti

I 163.000 che arriveranno dal Pirellone verranno erogati nel biennio 2023 – 2024 a consuntivo. La maggior parte del finanziamento sarà destinata al bando per sostegno diretto ai commercianti locali, pari a 72.000 euro. Il bando sarà pubblicato nel 2023 e i fondi saranno disponibili l’anno successivo. Altri 50.000 euro verranno destinati alle opere di riqualificazione previste nei comuni del Distretto. Per quanto riguarda Villasanta (come detto è comune capofila del Distretto) 14.000 euro andranno per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di piazza Martiri della Libertà. Tra gli interventi previsti anche arredi urbani, totem turistici «e altre opere destinate a rafforzare l’omogeneità dell’aspetto urbano dei diversi comuni», fanno sapere dagli uffici comunali.

Distretto del commercio Corona del Parco: l’obiettivo è rafforzare l’identità

Nel preventivo dei 163.000 euro erogati sono previsti anche 15.000 euro di spesa corrente, 10.500 euro per la riqualificazione del centro storico di Biassono e 15.300 euro per parcheggi a servizio del centro di Arcore. «Il progetto presentato dal Distretto del commercio con l’obiettivo di rafforzare l’identità del gruppo dei cinque comuni, ha ottenuto un positivo riscontro che ci consente di realizzare una parte delle opere del progetto e sostenere direttamente il commercio di vicinato al quale sono già stati erogati 100.000 euro nel corso del 2021 – spiega Gabriella Garatti, vicesindaco con delega al Commercio -. Una buona notizia per i negozianti del territorio che desiderano per il 2023 apportare miglioramenti alle loro attività. Il Distretto si è già riunito per confrontarsi sull’esito di questo bando, ed è previsto un ulteriore incontro nelle prime settimane di gennaio per attivare i progetti delle opere pubbliche e le procedure dei bandi aperti ai commercianti».