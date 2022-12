Dialogo tra aziende e sindacato, dipendenti Rodacciai “diplomati”

Si è concluso con la consegna dei diplomi il corso “Relazioni industriali e comunicazione”, pensato da Rodacciai e la società Intoo per consentire di acquisire consapevolezza e competenze utili a dialogare con le aziende.

Dialogo tra aziende e sindacato, incontro a Bosisio Parini

Il momento che ha premiato i dipendenti Agostino Bianco, Giovanni Caravello, Emilio Cocco, Valentina Conca, Davide Copes, Maurizio Ficuccio, Vanessa Fumagalli, Moussa Moutaouakil, Ruslan Pirgaru, Vincenzo Rifici, Diop Daouda Samb, Cristiano Scarpa si è tenuto durante l’incontro “Impresa e organizzazioni sindacali: sinergie per lo sviluppo” al Centro Studi Istituto Comprensivo Bosisio Parini.

In quest’occasione è stato dato spazio anche a riflessioni sulle possibili opportunità e sviluppi a livello territoriale che possono nascere da un confronto di qualità tra i vari stakeholders.

A tal proposito, Mauro Califano, HR Director Rodacciai, ha spiegato: «Il rapporto tra imprese e sindacati dovrebbe basarsi su un modello che abbia come obiettivo quello di ottenere risultati in favore dei lavoratori, i quali non sono altro che cittadini che a loro volta danno la possibilità alle aziende del territorio di svilupparsi e crescere, generando un vero e proprio circolo virtuoso. È fondamentale trovare un terreno comune, un linguaggio condiviso da cui può derivare una forma di dialogo efficace».

Dialogo tra aziende e sindacato, gli interventi

È su questa linea di pensiero il corso di formazione attuato da Intoo, presente con la Key Account Manager Alessandra Mitta: «Da oltre 30 anni accompagniamo le persone nei momenti di cambiamento della loro storia lavorativa, tanto più in una fase storica come questa, in cui i cambiamenti sono rapidissimi. L’obiettivo è che la persona rimanga employable, ovvero abbia sempre gli strumenti di consapevolezza del proprio ruolo ma anche cognizione dei possibili cambiamenti».

Massimo Forbicini, Senior Industrial Relations Advisor ha posto l’attenzione sul valore della comunicazione – tema ampiamente approfondito durante il corso: «Occorre che tutte le parti in causa evolvano nella consapevolezza che nelle relazioni industriali non esistono rapporti di forza ma solo rapporti intelligenti: sono ormai sorpassati gli ancoraggi ideologici, mentre l’ascolto costituisce il rimo passo del cambiamento reale, così come mettere al centro del dialogo i bisogni dei diversi interlocutori».

Ha partecipato anche Riccardo Saccone, Segretario Nazionale Slc Cisl: «Le relazioni sindacali possano essere il motore di un territorio e sia importante recuperare il senso e l’importanza della rappresentatività in un momento storico in cui abbiamo davanti la grande sfida di provare a governare il cambiamento».

Enrico Azzaro, funzionario UIL Milano e Lombardia: «Di qui ai prossimi 24 mesi vivremo cambiamenti velocissimi: i delegati devono essere preparati, la contrattazione va fatta da dentro, conoscendo a fondo le tematiche di cui si discute». Presenti anche Andrea Colombo, sindaco di Bosisio Parini, e Carlo Malugani, consigliere delegato della Provincia di Lecco.