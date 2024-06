Concorezzo: l’azienda Omr festeggia mezzo secolo di storia

Omr festeggia mezzo secolo di storia. L’azienda che ha sede a Concorezzo, specializzata in circuiti stampati per automotive, elettronica di potenza, automazione industriale, robotica e non solo ha celebrato i primi cinquant’anni di attività e lo ha fatto nel corso di un evento nel cuore dell’agriturismo La Camilla, sempre a Concorezzo.

“Nata da una piccola realtà di sette persone, l’azienda si è sviluppata negli anni grazie ad un processo di internazionalizzazione iniziato negli anni ‘90 che, ancora oggi, prosegue e ci vede protagonisti del mercato di produzione di circuiti stampati a livello europeo. Abbiamo scritto la storia dell’evoluzione dell’elettronica, grazie alla lungimiranza di nostro padre, Gino Meroni, che ha visto lo sviluppo dell’elettronica all’interno di una consociata Olivetti dove nacquero le prime macchine da scrivere e da calcolo elettroniche. Come famiglia abbiamo partecipato fin da subito all’attività di Omr, facendo parte di una crescita che era tipica di un settore in fortissimo sviluppo”, ha detto Gabriella Meroni, amministratore delegato di Omr Italia.

Concorezzo: la Omr e l’azienda che è “Casa”

“Come tutte le Pmi, soprattutto quelle della Brianza, l’azienda è casa con la ‘C’ maiuscola. E tutti giorni la casa e l’azienda si fondono con i rapporti che ne conseguono. Mio fratello Andrea e io siamo stati e siamo in prima linea tutti i giorni in questi cinquant’anni, siamo diventati storia o archeologia anche noi. Siamo cresciuti con voi e grazie a voi, in un mercato complesso ma che ci ha visto e ci vede protagonisti” conclude l’ad di Omr.

Il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, appena riconfermato alla guida del municipio, ha ricordato che “per il comune di Concorezzo, cinquant’anni di presenza sul territorio sono un motivo di grande orgoglio”.

Concorezzo: Omr e gli auguri di Spada (Assolombardia)

Alla festa di Omr Italia presente anche il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada: “Cinquant’anni sono un obiettivo straordinario per una grande realtà per la Brianza. Questo territorio ha continuato a crescere anche negli ultimi anni difficili grazie anche ad aziende come Omr”.

Omr è stata fondata nel 1974 da Gino Meroni e si è presto affermata come uno dei maggiori produttori europei di circuiti stampati professionali a doppia faccia e multistrato, grazie anche alla collaborazione con realtà multinazionali. È iniziato così un percorso all’insegna dell’evoluzione e della crescita costante a livello internazionale che è proseguito con i figli di Gino, Andrea e Gabriella e che oggi guarda già al futuro con l’ingresso in azienda della figlia di Gabriella: Sara.