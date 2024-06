BtoB Awards Brianza 2024: Eusider fa il pieno di premi, Oggioni, Tekna e Riva tra le brianzole

Qui si premiano fatti e numeri, non le parole. Un’operazione complicata, perché nelle province di Monza, Lecco e Como, sono sempre tante le imprese che si mettono in evidenza per capacità innovativa e determinazione nel perseguire determinati obiettivi. Sono proprio queste le caratteristiche fondamentali delle aziende vincitrici del BtoB Awards Brianza, approdato all’edizione numero 12. La serata conclusiva dell’iniziativa, un format di Esse Editore realizzato con la consulenza di Hubnet Communication, si è svolta lunedì in Villa Reale a Monza.

BtoB Awards Brianza 2024: la dodicesima edizione in scena alla Villa Reale

La soddisfazione è stata doppia per Eusider, vincitrice del premio più importante e di quello della categoria Passaggio generazionale. La società di Costa Masnaga (Lecco) ha 800 dipendenti e negli ultimi tre anni ha ottenuto un fatturato superiore al miliardo di euro. Eusider è stata fondata dai fratelli Eufrasio e Antonio Anghileri. Acquista dalle acciaierie e fornisce gli utilizzatori. «Forniamo – spiega la direttrice operativa Maria Anghileri, classe 1987, con il fratello Giacomino rappresentante della seconda generazione della famiglia fondatrice dell’azienda – il mercato dell’elettrodomestico, auto motive, cantieristica navale, infrastrutture, oil & gas. Sui temi ESG ci siamo mossi in anticipo, perché ne abbiamo compreso l’importanza». Eusider pubblica già dal 2021 il bilancio di sostenibilità. Maria Anghileri è anche vice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

BtoB Awards Brianza 2024: la Oggioni & C. impegnata nel comparto “bedding”

Nelle altre categorie si sono imposte le società lecchesi Comini di Civate (Grande impresa), By Carpel di Brivio (Piccola media impresa), Previero di Anzano del Parco (ESG), Steriline di Como (Innovazione) e Ikigai Beauty di Como (Start up). Oggioni & C. di Varedo e Tekna Chem Group di Renate si sono aggiudicate, rispettivamente, i riconoscimenti per le categorie Imprese storiche e First generation. Quest’ultima è un categoria al debutto.

La Oggioni & C., nata formalmente nel 1974 (ma l’attività di famiglia è operativa dal 1945), è impegnata nel comparto del «bedding». Produce, cioè, materassi, letti, divani-letto, letti-contenitore. I dipendenti sono 15. Il presidente Ivano Oggioni sottolinea «come la produzione sia interamente made in Italy». I clienti sono i migliori rivenditori multimarca di tutta Italia. La Tekna Chem Group di Renate realizza prodotti chimici per le costruzioni, soprattutto per il cemento. L’azienda è stata fondata nel 1995 da Silvio Cocco, 84 anni. I dipendenti sono 30.

BtoB Awards 2024: a dicembre un’edizione anche in Toscana

Alla cerimonia di premiazione, condotta da Sara Re e Pietro Fortunato, hanno preso parte anche Carlo Abbà, assessore comunale alle attività produttive, Fabio Colombo, direttore della sede di Monza di Assolombarda, e Cristiano Puglisi, direttore de il Cittadino. BtoB Awards sta intanto diventando sempre più importante. Le edizioni dedicate alla provincia di Brescia e alla Valtellina sono già una realtà. La prossima mossa porterà questa formula fuori dalla Lombardia. La serata di gala per la Toscana è fissata a Firenze il 2 dicembre