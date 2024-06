Brianza 2030, energia per il futuro: con il Cittadino convegno e speciale in edicola

Torna l’appuntamento con “Brianza 2030: energia per il futuro“, uno speciale in edicola con il Cittadino giovedì 13 e sabato 15 giugno 2024 e anche un convegno ospitato dalla Bcc Carate Brianza con i diversi protagonisti di economia, enti istituzionali e imprese. È in programma giovedì 13 giugno, nella mattinata, alla sede Bcc di via Pellico e in streaming sul CittadinoMB (sito, Facebook e Youtube).

Brianza 2030, energia per il futuro: i temi

Al centro energie green, sostenibilità, efficientamento nel futuro prossimo.

Brianza 2030, energia per il futuro: i saluti

Presenti Ruggero Redaelli, presidente Bcc Carate Brianza a fare gli onori di casa, Gianni Caimi, presidente Assolombarda Sede Monza e Brianza, Fabrizio Sala, onorevole eletto alla Camera, la consigliera regionale Alessia Villa, la consigliera provinciale Marina Romanò, Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza.

Brianza 2030, energia per il futuro: la tavola rotonda

La tavola rotonda, moderata dal direttore del Cittadino Cristiano Puglisi, prevede come ospiti Mario Carlo Novara (presidente Bea), Enrico Boerci (presidente BrianzAcque), Matteo Barbera (presidente Acinque), Alfredo Robledo (presidente Impresa Sangalli), il professor Andrea Urbinati (docente di Economia circolare Università Liuc), Sabrina Colombo (Ssd srl Società Benefit), Marta Cavenaghi (Studio Fusetti Commercialisti Associati), Diego Perfettibile (Pbn di Mezzago), Simone Facchinetti (Studio Legale Facchinetti).