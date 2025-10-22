Assicurazione Rc auto più cara a Monza e in Brianza: l’aumento su base annua registrato ad agosto, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, è stato del 5,5% (554,09 euro il premio medio per assicurare un’auto in provincia). Un incremento superiore rispetto alla media della Lombardia (+3,6%, 542,28 euro). Nonostante l’incremento, la regione risulta essere la quinta area d’Italia in cui l’RC auto costa di meno.

Auto, assicurazioni in aumento a Monza e Brianza: i costi nelle province lombarde

«Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it – L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà».

In valori assoluti, la provincia lombarda più cara è risultata essere Milano, con un premio medio che, in aumento del 4,2%, è stato pari a 564,21 euro. Al secondo posto Pavia (561,36 euro. +5,1%) poi Monza e Brianza, quindi Brescia (549,61 euro, +1,4%), Mantova (527,49 euro, +5,3%), Bergamo (526,33 euro, +4,3%), Como (525,72 euro, +2,6%), Varese (514,54 euro, +2,1%) e Lecco (511,82 euro, +8,9%), Cremona (509,61 euro +0,8%) e Lodi (503,27 euro, +5,2%).