Assolombarda in visita a L’Aprochimide di Muggiò: «Indipendenza e risparmio energetico»

Transizione digitale, transizione ambientale e sostenibilità al centro della visita del presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda all’azienda L’Aprochimide di Muggiò, fondata nel 1965 e leader sul territorio per distribuzione di prodotti chimici di base, materie prime e minerali di origine nazionale ed estera.

Assolombarda in visita a L’Aprochimide di Muggiò: il presidente Giovanni Caimi

“Le ultime previsioni ci indicano una crescita del PIL lombardo del +0,8%, con una revisione al rialzo rispetto al +0,6% stimato tre mesi fa – ha sottolineato il presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Giovanni Caimi – Secondo una rilevazione del Centro Studi di Assolombarda, cresce a 37% la quota di imprese che prevedono un 2023 più positivo per l’economia regionale rispetto allo scorso anno, in particolare per le aziende dei servizi che, se parliamo della Brianza, rappresentano una quota inferiore in termini numerici rispetto alle imprese manifatturiere, ma strategiche per il territorio perché contribuiscono a realizzare un ecosistema competitivo e innovativo. La transizione digitale e quella ambientale stanno trasformano le nostre imprese. L’approccio sempre più profondo alla sostenibilità attuata attraverso progettualità e azioni che possono incidere positivamente sull’ambiente e accrescere la reputazione delle imprese sono modelli efficienti ed efficaci. Ne è un esempio anche L’Aprochimide. L’azienda ha attuato una filosofia orientata all’indipendenza e al risparmio energetico, attenta all’ambiente e al territorio”.