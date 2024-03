Assolombarda Awards, Boffi spa di Lentate tra gli undici vincitori 2024 del ‘fare impresa’

La Boffi spa di Lentate sul Seveso, leader nella produzione di cucine, bagni e complementi d’arredo, è tra le aziende che giovedì 14 si sono aggiudicate la seconda edizione degli “Assolombarda Awards” promossa dall’associazione per premiare i progetti d’impresa più innovativi e le aziende storiche.

Assolombarda Awards, Boffi spa tra i premiati, Spada: “Valorizziamo l’orgoglio industriale”

La cerimonia, che si è svolta al Teatro Lirico Giorgio Gaber, ha acceso i riflettori sull’importanza delle realtà produttive del territorio compreso tra la città metropolitana di Milano e le province della Brianza, di Lodi e Pavia, che realizzano il 13% del pil nazionale: “La nostra associazione – ha spiegato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada – valorizza l’orgoglio industriale e il ‘fare impresa’, premiando le realtà che contribuiscono a rendere sempre più competitivo il nostro territorio e il Paese. L’Italia è la seconda manifattura d’Europa, la quinta nazione al mondo per surplus manifatturiero con l’estero e la seconda dell’Occidente” grazie all’impegno delle aziende che, trainando l’economia, hanno permesso al Pil lombardo di segnare un +5,5% a fine 2023 rispetto al pre-covid facendo meglio dei principali benchmark europei come Baden-Württemberg (-1%) e Cataluña (+1,1%).

“Con gli Assolombarda Awards – ha aggiunto Spada – esaltiamo, inoltre, gli asset di sviluppo cruciali per condurre le nostre imprese sui mercati globali”.

Assolombarda Awards: in videocollegamento Attilio Fontana e Giuseppe Sala

La manifestazione ha celebrato la capacità delle aziende di crescere e di innovare: è lo spirito con cui sono stati selezionati i progetti, condiviso in videocollegamento dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal presidente della Regione Attilio Fontana.

Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada durante la assegnazione del premio intitolato a Silvio Berlusconi

Il riconoscimento per la sezione “Sostenibilità”, dedicato a Giorgio Enrico Falck, è stato attribuito a So.Ge.Mi nella categorie piccole e medie imprese e a Ntt Data Italia tra le grandi; nella sezione “Responsabilità e cultura”, dedicata a Carlo Alberto Albertini, il premio è andato a Pink Frogs Cosmetics e ad ABB; il riconoscimento per la “Performance”, intitolato a Silvio Berlusconi, è stato assegnato a Enegreen e a Monier; quello per il “Design”, dedicato a Ernesto Gismondi è stato consegnato a Tecno e, per la categoria grande impresa, a Boffi per il progetto Case 5.0; il premio “Digitalizzazione”, dedicato a Domenico Zucchetti e andato a Intellico e al Centro Diagnostico Italiano. Il premio Assolombarda per il sociale, al suo debutto, è stato assegnato alla società di trasporti Vector.

Assolombarda Awards: candidature valutate da un comitato scientifico

Le candidature sono state valutate dal comitato scientifico presieduto da Ferruccio De Bortoli e composto dall’amministratore delegato del Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d’Asero, dal direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis, dalla presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani e dall’ex presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane Ferruccio Resta.

Alvise Biffi, vicepresidente di Assolombarda con la delega all’organizzazione, sviluppo e marketing e il direttore generale Alessandro Scarabelli hanno partecipato alla premiazione delle venti realtà associate da 50 anni e delle quattro affiliate da 75: Manucor, Microtecnica, Nastrificio De Bernardi e Piaggio & C.