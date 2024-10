“Ambrogino” alle imprese: 50 premiate tra le brianzole, i riconoscimenti per il sociale

C’è chi si occupa di trasporti, chi vende alimentari e chi capi d’abbigliamento. Ma la lista comprende anche imprese che si fanno spazio senza incertezze tra le nuove tecnologie. Il mondo del lavoro brianzolo è sempre estremamente diversificato e dinamico. L’ennesima conferma è arrivata con il Premio «Impresa e Lavoro», promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Domenica mattina, al Teatro alla Scala, si è svolta la cerimonia di premiazione del cosiddetto Ambrogino delle Imprese, il riconoscimento dedicato a imprese e collaboratori di Milano, Monza Brianza e Lodi. Un premio speciale denominato «Impresa e Valore» ha riconosciuto i meriti delle imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni di responsabilità sociale e impegno per promuovere iniziative di coesione con il territorio e le relative comunità.

“Ambrogino” alle imprese: 50 premiate tra le brianzole, 38 invece i lavoratori di Monza e Brianza

Complessivamente sono state 109 le imprese premiate: 50 di Monza e Brianza, 39 di Milano e 20 di Lodi. Sono stati invece 214 le lavoratrici e i lavoratori premiati: 137 di Milano, 38 di Monza Brianza, 39 di Lodi. Per le imprese il requisito è quello di avere svolto ininterrottamente la propria attività sul territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza Brianza e di Lodi da almeno 25 anni. Per i lavoratori il riconoscimento viene assegnato a chi ha raggiunto almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa.

“Ambrogino” alle imprese: 50 premiate tra le brianzole, due riconoscimenti “Impresa e Valore”

Il riconoscimento istituito dalle Camere di Commercio, è stato rinnovato e unificato nel 2018 per le provincie di Milano, Monza Brianza e Lodi. La Brianza si è distinta anche nella assegnazione dei premi «Impresa e Valore». Su sei riconoscimenti, due sono stati attribuiti a Impianti spa di Carate Brianza e a Rimsa P. Longoni srl di Seregno. Gli altri premi sono andati a Cosnova Italia, Magma e Associazione Spazio 3R Riciclo Ricucio Riuso (tutte di Milano) e alla Pink Frogs Cosmetics srl di Rozzano.

Impianti Spa di Carate, viene spiegato nella motivazione «è attiva nel campo delle nuove tecnologie e dell’ICT, crede nella condivisione con il territorio delle opportunità a sostegno dell’inclusione, per la condivisione di esperienze e attività in difesa della salute e della sicurezza». Rimsa P. Longoni di Seregno, «operativa nell’ambito della fabbricazione di apparecchi elettromedicali, è attiva nel campo della tutela ambientale anche con azioni di piantumazione di ulivi, recupero di un capannone dismesso in ex zone industriali degradate».

“Ambrogino” alle imprese: tre dipendenti Apa Confartigianato premiati

Tra le 50 imprese brianzole premiate, 20 sono associate ad Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza. I riconoscimenti sono andati anche a tre dipendenti di Apa Confartigianato Imprese per i loro oltre 20 anni di lavoro in associazione: Simona Barzaghi, Rossella Bramati e Lorena Giovenzana. Gli elenchi completi dei premiati sono anche online.