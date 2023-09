I Modena City Ramblers portano il loro ultimo album a Parco Tittoni a Desio

I Modena city Ramblers tornano a parco Tittoni (via Lampugnani, 62). Desio si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Il concerto sarà venerdì 1 settembre alle 21. Con Dudu, Franco, Francesco, Leo e Massimo, insieme al “comandante” Gianluca Spirito ai plettri e al nuovo batterista Enrico Torreggiani, la band sta portando in tour non solo i loro brani storici, ma anche le canzoni del loro ultimo album: Altomare.

In programma brani dell’ultimo album Altomare e altre canzoni storiche

Undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e resistenza e un piccolo grande riferimento a chi la vita la perde in mare. Così la “Grande famiglia” fa il suo ritorno a parco Tittoni. I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese. Autodefiniranno il loro genere musicale come: combat folk, trattando tematiche politiche e sociali. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Dopo lo stop dovuto alla pandemia il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico.

Nel 2022 i Modena city Ramblers hanno dato il via al loro tour per celebrare “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica, che oltre all’Italia, in più di 40 date ha toccato anche Sudafrica, Spagna, passando per lo Sziget Festival di Budapest. Tra marzo e aprile 2023 i Ramblers sono tornati in studio, a sei anni dall’ultimo disco e ora portano il loro nuovo album a Desio. Un appuntamento che non poteva mancare.