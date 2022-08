Vigili del fuoco, la comandante Marcella Battaglia saluta la città di Monza (video)

Dopo nemmeno un anno dal suo arrivo, la comandante dei Vigili del Fuoco di Monza Marcella Battaglia lascia via Felice Cavallotti per andare a Milano. Dove ricoprirà l’incarico di dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile regionale e il servizio Antincendio boschivo presso la Direzione Regionale della Lombardia. Al suo posto a Monza arriva Vito Cristino, dirigente vicario del Comando dei vigili del fuoco di Genova, che per i prossimi 6 mesi terrà entrambi gli incarichi. E per la comandante Battaglia è il momento dei saluti alla città di Monza.