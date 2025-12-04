Sicurezza e prevenzione nelle quattro serate Smart con Monza capofila: 1351 persone controllate

Sette i comuni interessati per un bacino complessivo di circa 280.000 abitanti dalle quattro notti di controlli – venerdì e sabato 21 e 22 e 28 e 29 novembre – nell’ambito del progetto “SMART 2025 – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio”, promosso da Regione Lombardia con il Comune di Monza capofila.

Coinvolti 162 agenti tra le 20 e l’una di notte: oltre a quelli del Comando Polizia locale del capoluogo, al lavoro quelli della Polizia Provinciale e dei Comandi di Polizia Locale di Arcore, Biassono, Lissone, Seregno, Triuggio e Verano Brianza. Il bilancio lo danno i numeri: 1351 persone e 1215 veicoli controllati, 167 verbali per violazioni al Codice della Strada e 14 fermi o sequestri. Solo 7 dei 614 conducenti sottoposti ad alcoltest sono risultati positivi, con conseguente ritiro immediato della patente. Rilevato un incidente stradale ed effettuati 5 interventi su richiesta dei cittadini. Infine intercettati e recuperati due veicoli rubati, che non si erano fermati allo stop degli agenti.

Progetto Smart, solo 7 positivi all’alcol su 614 automobilisti controllati

La base operativa delle serate monzesi è stato il piazzale della stazione ferroviaria, dove ogni sessione è stata avviata dal briefing del comandante della Polizia locale di Monza Giovanni Dongiovanni, prima dell’attivazione delle pattuglie sugli obiettivi definiti con postazioni fisse, controlli documentali, verifiche assicurative e interventi mirati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Altre pattuglie hanno raggiunto quartieri periferici e il centro cittadino per svolgere attività di contrastare schiamazzi e garantire il decoro urbano. Impiegati anche metal detector per verificare la presenza di armi da taglio in ottica preventiva.

“I dati dell’operazione confermano – riporta una nota del Comune di Monza – l’efficacia preventiva della campagna d’informazione in merito alle serate di controlli, con le sanzioni che sono state comminate in numero sensibilmente basso rispetto alla quantità di persone e veicoli controllati e un solo incidente stradale rilevato”.

Progetto Smart: la soddisfazione degli amministratori degli Enti coinvolti

Soddisfatti gli amministratori pubblici, a partire dal Presidente della Provincia Luca Santambrogio, annunciando che “sul fronte della sicurezza stradale, come Provincia, siamo impegnati anche attraverso altri due progetti, Mobilità Sicura e Provincia in Sicurezza: questo a dimostrazione che il nostro è un impegno concreto, che passa sia da interventi tempestivi, sia dalla collaborazione con altri enti, ma anche e ancor prima attraverso la prevenzione e l’educazione”. “Il lavoro svolto in queste quattro serate – ha detto l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – dimostra ancora una volta quanto la cooperazione tra Comandi sia un valore aggiunto fondamentale per la sicurezza del territorio”. “La partecipazione di Arcore al progetto SMART 2025 – aggiunge il sindaco di Arcore Maurizio Bono – dimostra quanto la sicurezza dei cittadini passi sempre di più attraverso il gioco di squadra tra le istituzioni”. Dello stesso tenore le dichiarazioni del sindaco di Biassono Luciano Casiraghi, di Lissone Laura Borella, di Seregno Alberto Rossi, di Triuggio Pietro Giovanni Cicardi e di Verano Brianza Samuele Consonni.