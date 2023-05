Seregno, estrae il coltello durante la lite: “Avevo paura, lui è palestrato”

Urla per strada, il litigio degenera e si passa alle mani e all’arma da taglio. Notte tribolata nel fine settimana, attorno alle 4.30, in via Santa Valeria di Seregno, dove una gazzella della Sezione Radiomobile del locale comando compagnia, è intervenuta nei pressi di locale dove alcuni residenti hanno segnalato un’accesa lite tra alcune persone. I militari hanno trovato sul posto quattro uomini, verosimilmente sotto gli effetti dell’alcol, due dei quali intenti effettivamente a litigare, un 28enne residente a Seregno e un 26enne residente a Sovico.

Lite a Seregno. denunciato un 26enne di Sovico

I militari hanno riportato la situazione alla calma e identificato i due contendenti, oltre che gli altri due uomini presenti, di 43 e 46 anni, che avevano provato a sedare la lite, scoppiata tra i due, sconosciuti tra loro, per futili motivi. Il 26enne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 10 centimetri ed è stato denunciato per il porto abusivo di oggetti o armi atti a offendere. Avrebbe provato a giustificarsi dicendo di avere estratto il coltello perché aveva paura del “rivale” in quanto “palestrato”.