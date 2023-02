Scontro tra due mezzi sulla sp45, arrivano i vigili del fuoco a Vimercate

Incidente tra due veicoli sulla Sp45 a Vimercate e arrivano addirittura i vigili del fuoco. Lunedì mattina 27 febbraio poco dopo le 10 un’utilitaria e un camioncino sono entrati in collisione finendo in un fosso in direzione delle Torri Bianche, dopo l’incrocio del Pagani. Il sinistro ha coinvolto una donna di 54 anni e un uomo di 50 anni.

Scontro tra due mezzi sulla sp45, i soccorsi e il traffico in tilt

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con due ambulanze, un auto medica, un mezzo dei pompieri e la polizia locale. I due feriti sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo. Mentre gli uomini del comandante Vittorio De Biasi si sono occupati dello smaltimento del traffico e dei rilevamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che ha generato lunghe code in entrambi i sensi di marcia.