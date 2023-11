Salute e prevenzione a Monza: con Lilt alla Bicocca contro i tumori maschili, a Muggiò test per l’HIV che è tornato a salire

Visite e test per prendersi cura della propria salute. Giovedì 30 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 lo Spazio Mobile Lilt sarà al Polo Biomedico dell’Università Bicocca (ingresso da Vedano via Follereau 3) per eseguire controlli gratuiti preventivi per intercettare il tumore al testicolo, la neoplasia più diffusa tra i più giovani. I più “grandi” potranno, invece, rivolgersi per visite di prevenzione per il tumore alla prostata. I controlli sono disponibili sino ad esaurimento posti.

Salute e prevenzione a Monza: l’1 dicembre è la Giornata Mondiale di lotta all’Aids

Venerdì 1 dicembre, Giornata mondiale di lotta all’AIDS, sarà possibile eseguire gratuitamente (senza impegnativa del medico) accertamenti per scoprire un’eventuale infezione da HIV al Centro IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse) di Muggiò, in via Dante 1, che afferisce alla Struttura Complessa di Malattie Infettive della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. L’accesso è consentito senza appuntamento dalle 8.30 alle 18.30 e le persone potranno accedere anche ai servizi informativi.

Il test consiste un prelievo salivare che permette una risposta veloce. Solo in caso di reattività viene richiesto un prelievo di sangue.

Salute e prevenzione a Monza, Bonfanti: «Infezioni HIV e Aids sono tornati a salire, occorre sensibilizzare»

«Il numero di nuovi casi di infezione da HIV e AIDS segnalati all’Istituto Superiore di Sanità quest’anno sono tornati a salire dopo la fase della pandemia – sottolinea il professor Paolo Bonfanti, direttore delle Malattie Infettive della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e Direttore della Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Milano – Per questo bisogna tornare con forza a sensibilizzare le nuove generazioni. L’infezione da HIV, seppure oggi si disponga di terapie efficaci, rimane una patologia potenzialmente grave soprattutto se riconosciuta tardi».