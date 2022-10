Rotary distretto 2042: preparati a Monza 9.500 pasti per i poveri dello Zimbabwe

Più di duecento rotariani del distretto 2042 hanno partecipato sabato scorso all’ Energy Spring Park di Monza alla preparazione di circa 9500 pasti per il programma “Il Rotary nutre l’educazione”. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la onlus Rise Against Hunger Italia che dal 2005 a oggi ha contribuito alla produzione e alla distribuzione di oltre 540 milioni di pasti in tutto il mondo.

“Il Rotary nutre l’educazione”, l’impegno per le famiglie disagiate

Il cibo confezionato sabato scorso sarà destinato alle famiglie di un’area particolarmente povera e disagiata dello Zimbabwe. L’ulteriore impegno dei rotariani consentirà a quasi tremila bambine e bambini di quella zona di frequentare la scuola per un anno iniziando così un percorso di istruzione ed emancipazione che li terrà lontani dalla vita di strada.