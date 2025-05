Monza: pizzicati alla ex Fossati Lamperti, uno con un coltello

La Polizia locale di Monza ha denunciato due persone, un italiano e un nord africano pizzicati nell’area dismessa ex Fossati Lamperti. Sul posto, con un servizio mirato per la lotta al degrado e all’occupazione abusiva di aree dismesse sono intervenuti gli agenti del Nucleo intervento rapido motociclisti e quelli del Nost (Nucleo operativo sicurezza territoriale) che hanno individuato le due persone intente a occupare abusivamente l’area.

Monza, controlli della Polizia locale nelle aree dismesse: altre due persone in via Foscolo

Entrambe sono state denunciate per invasione di terreno pubblico. Lo straniero è stato trasferito presso un Centro per il rimpatrio mentre l’italiano è stato deferito anche per porto abusivo d’arma in quanto trovato in possesso di un coltello. In un’altra area abbandonata, in via Foscolo, sono stati sorprese altre due persone denunciate per violazione della normativa stranieri in quanto irregolari sul territorio dello Stato.