Monza, per risparmiare sui costi dell’energia per le aziende c’è il consulente Acinque

Un consulente per risparmiare sui costi dell’energia. Lo propone la azienda Acinque che ha lanciato un nuovo servizio per le aziende del territorio: si tratta di un’assistenza personalizzata e dedicata per efficientare e ridurre i costi dell’energia. “Nel nostro Paese – riporta l’azienda monzese in una nota – i costi dell’energia gravano in maniera rilevante nei bilanci delle aziende e per ridurne il peso è fondamentale individuare le soluzioni migliori volte a diminuirlo e promuovere efficienza e risparmio ad ogni livello”. Il nuovo servizio è proposto da Acinque Energia: agli sportelli della società è a disposizione un Consulente energetico d’impresa, figura specializzata con cui approfondire le necessità specifiche e individuare le modalità migliori per efficientare i consumi e alleggerire la bolletta energetica. Si tratta di un servizio “su misura” – specifica ancora Acinque – poiché ciascuna azienda detiene una propria specificità e il consulente lavora quindi per indicare le soluzioni migliori da attuare.

Il consulente dell’energia di Acinque: allo sportello o direttamente in azienda

Il consulente potrà anche andare direttamente in sede o presso lo studio professionale: l’obiettivo, a partire dalla spesa di luce e gas, è di fornire all’imprenditore e al professionista le modalità per incrementare l’efficienza, fornendo anche consulenze fiscali e accesso agli incentivi assicurando inoltre supporto riguardo agli aspetti normativi. Il servizio è attivo agli sportelli delle città di Monza, Lecco, Como, Varese, Sondrio e a San Donà di Piave. “Con questa iniziativa – ha spiegato Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia – vogliamo confermare la nostra vocazione al servizio e la vicinanza al mondo dell’impresa, attraverso gesti concreti e alla relazione diretta con il cliente: il rapporto umano, personale e personalizzato costituisce del resto il tratto distintivo della nostro community e resta stabilmente al centro del nostro modo di essere azienda nel territorio”.