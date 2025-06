Monza, ottantenne con il box inaccessibile da oltre due mesi: a togliere i rifiuti i giovani della Lega

Qualche ora di lavoro e una buona dose di organizzazione e determinazione per superare un rimpallo di responsabilità che si protraeva da oltre due mesi. Domenica 15 giugno sette ragazzi militanti della Lega di Monza e Brianza sono andati in via Pellegrini, a Monza, per ripulire il corsello dei box e liberare il garage dell’inquilina ottantenne che da mesi non aveva più la possibilità di accedere al suo box a causa del cumulo di rifiuti che incivili avevano nel tempo accatastato davanti alla sua serranda.

Monza, finalmente tolti i rifiuti davanti al box: sette militanti della Lega al lavoro

«Ci siamo annunciati ad alcuni residenti e siamo scesi nella zona box con un furgone – racconta Alberto Citossi, vicesegretario provinciale della Lega che ha promosso l’iniziativa -. Abbiamo portato via i rifiuti e li abbiamo conferiti presso la piattaforma ecologica». Qualche ora di lavoro per risolvere un problema apparentemente insormontabile. Per mesi la signora ha denunciato la maleducazione di alcuni suoi stessi vicini che avevano bloccato con rifiuti di ogni tipo l’accesso al suo garage. Infruttuosi i contatti e le richieste di intervento fatti all’Aler, agli uffici comunali e all’amministratore dello stabile.

«Non abbiamo potuto incontrare la signora – continua Citossi – anche perché nemmeno i residenti con cui abbiamo parlato sapevano chi fosse dal momento che anche a loro l’amministratore non l’ha detto. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto usando un furgone e tanta buona volontà».