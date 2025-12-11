Monza: ha un supermarket della droga (anche “dello stupro”) in un armadio, arrestato un 24enne

Ketamina e “droga dello stupro”, la Mdma, addosso, e altra droga, ancora Mdma (52 grammi) e pastiglie di ecstasy, altra ketamina (60 grammi), 74 dosi di Lsd, due etti e mezzo di marijuana e 6 grammi di cocaina a casa.

Un supermercato della droga che ha portato all’arresto, lunedì 8 dicembre, a Cinisello Balsamo, di un 24enne monzese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A operare la Polizia di Stato che ha anche indagato in stato di libertà una 22enne italiana per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in quanto aveva un tirapugni. La donna è stata anche sanzionata amministrativamente perché trovata in possesso di una dose di droga, due buste con cinque grammi di ketamina e dieci grammi di MDMA.

Un 24enne arrestato dalla Polizia di Cinisello: a casa Mdma, ecstasy e Lsd

L’operazione è avvenuta attorno alle 18 quando gli agenti della volante del commissariato Cinisello Balsamo, transitando in viale Abruzzi, hanno notato un’autovettura in sosta con tre persone, un uomo e due donne, nelle vicinanze. Gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo che ha portato al rinvenimento della droga e dell’arma. A casa dell’uomo, a Monza, in un armadio, è stata rinvenuta e sequestrata la droga oltre che contanti per 350 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.