L’ex sindaco Sartini di Vimercate si dimette dal consiglio dopo 12 anni

Francesco Sartini lascia dopo 12 anni l’aula consiliare di Vimercate e al suo posto dovrebbe subentrare la prima dei non eletti di Vimercate e BuonSenso Cinzia Nebel con 186 preferenze. L’ex sindaco Cinque Stelle e tra poche ore anche ex consigliere ha rassegnato venerdì 14 aprile le sue dimissioni che diventeranno effettive dal prossimo 19 aprile.

L’ex sindaco Sartini , il lavoro e la squadra solida

Vimercate Cinzia Nebel

“Già da qualche settimana era circolata la notizia che avrei fatto questo passo, ed il motivo è legato agli impegni professionali che non mi permettono di onorare il mio ruolo come dovuto – ha spiegato attraverso una nota sul suo profilo Facebook l’ex primo cittadino –Posso prendere serenamente questa decisione perché, assieme a me, alle ultime elezioni si è presentata una squadra solida, con tante energie e proposte da spendere per la città, e questo rassicura me e chi mi ha dato con fiducia il proprio voto, sul fatto che la presenza critica e costruttiva in consiglio comunale non viene meno, e che il lavoro nel Consiglio Comunale e l’impegno civico che abbiamo espresso fino ad oggi non termina e non si indebolisce con le mie dimissioni”.

L’ex sindaco Sartini e la carriera in aula

Questa uscita di scena ventilata da tempo riporta indietro con la memoria proprio Sartini quando entrò per la prima volta in aula nel 2011 tra i banchi dell’opposizione sotto la bandiera dei pentastellati, che nel 2016 l’ha portato addirittura a vestire la fascia tricolore. Per poi scegliere un paio di anni fa di ricandidarsi con una formazione tutta civica e ritrovarsi ancora nelle file della minoranza.

L’ex sindaco Sartini ringrazia e si impegna nel sociale

Tanti i ringraziamenti che dispensa Sartini in primis alla sua famiglia “ che mi ha sempre sostenuto e spinto in questo servizio, condividendo (nel senso più completo del termine) tutte le scelte e gli impegni di questi anni”. Per poi dedicare un pensiero a tutti i dipendenti comunali e gli amici e colleghi che con lui hanno condiviso il percorso. “Ho imparato tanto da tutti coloro che mi sono stati vicini e dai collaboratori della macchina comunale, e non ho mai avvertito la posizione del sindaco come superiore agli altri. Mi rammarico di non aver potuto affrontare tutti i problemi, soprattutto perché le norme pongono molti vincoli a quello che un sindaco può realmente fare – ha scritto l’ex primo cittadino –Il mio impegno civico non si ferma, perché sono tutt’ora convinto che lamentarsi e scaricare sugli altri l’onere di affrontare i problemi della nostra società sia un atteggiamento dannoso. Se è giusto pretendere il massimo da chi occupa posizioni di responsabilità, altrettanto giusto, e forse ancora più doveroso, è contribuire secondo le nostre possibilità a migliorare l’ambiente che ci circonda”. Salutando infine i tanti bambini che ha incontrato in questi anni di impegni istituzionali e sperando di “aver incontrato un sindaco del futuro”.