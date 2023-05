La sezione di Biassono celebra il mezzo secolo di vita dell’Aido nazionale

L’Aido nazionale festeggia i suoi primi cinquant’anni di attività e di sensibilizzazione, e anche la sede di Biassono si unisce ai festeggiamenti. Lo ha fatto con un pranzo che si è svolto negli spazi di Villa Monguzzi lo scorso 6 maggio.

Il sindaco Luciano Casiraghi presente al pranzo

«Cinquant’anni di Aido nazionale significa messo secolo di lavoro speso per diffondere il concetto dell’importanza della donazione degli organi che salvano altre vite», hanno spiegato i volontari durante la cerimonia alla quale hanno partecipato anche il sindaco, Luciano Casiraghi, insieme all’assessore al welfare e servizi sociali Daniela Casiraghi, insieme alla presidente della sezione locale, Bruna Fossati, che ha ricordato come lo scorso anno il numero dei trapianti abbia raggiunto le quattromila unità. «Quello che fanno i volontari dell’Aido è fondamentale -ha commentato il sindaco-: a loro va il mio ringraziamento per avermi invitato e per l’impegno che dimostrano nel diffondere la cultura e le informazioni legate al trapianto di organi, tessuti e cellule».

Aido: il taglio della torta a conclusione del pranzo

La grande torta con il logo dell’associazione e lo slogan della campagna nazionale “Donare è un gesto d’amore” è stata poi la dolce conclusione dell’evento.