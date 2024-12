La @cademy che specializza: ai lavoratori introvabili ci pensa Apa Confartigianato

La vera impresa, qui, è trovare i lavoratori specializzati per le imprese della provincia di Monza e Brianza. Un problema ormai talmente consolidato che Apa Confartigianato , Manpower e Overmach hanno unito le proprie forze per preparare i profili professionali necessari al funzionamento del sistema produttivo della nostra area. Non è una questione da poco: gli operatori con un’elevata specializzazione sono anche contesi dalle aziende a suon di rilanci in busta paga. Una soluzione può appunto essere il progetto «@cademy Tornitura-Fresatura», ideato per formare operatori e operatrici sulle macchine a controllo numerico.

La nuova @cademy di Apa Confartigianato: “Risposta concreta alla carenza di competenze”

«Con il progetto @cademy – riconosce Enrico Brambilla, segretario generale Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza – diamo una risposta concreta alle carenza di competenze che sta investendo anche il nostro territorio. La collaborazione con Manpower e Overmach è un esempio virtuoso di sinergia tra associazioni e imprese, agenzie del lavoro e aziende leader nel settore tecnologico. Formare nuovi talenti e garantirne l’inserimento immediato nel tessuto produttivo locale è una sfida che vogliamo vincere, puntando su qualità, innovazione e opportunità per giovani e imprese. Auspichiamo che questa iniziativa possa essere l’apripista di una serie di Academy che abbiamo intenzione di sviluppare per altri settori strategici. ».

La nuova @cademy di Apa Confartigianato sostenuta da ManpowerGroup e Overmach

L’iniziativa è sostenuta anche da ManpowerGroup, multinazionale impegnata nel settore della ricerca, selezione e valutazione del personale, e da Overmach, società operativa nella vendita delle macchine utensili. Al progetto prenderanno parte dai 10 ai 15 candidati, che seguiranno un corso di 80 ore di disegno tecnico di base, tornitura e fresatura su macchine a controllo numerico. Il corso, gratuito, partirà nel primo semestre 2025 e si svolgerà nella sede Overmach di Cuggiono, in provincia di Milano. Già dal primo giorno di formazione, i partecipanti e le partecipanti saranno assunti con contratti di somministrazione a tempo indeterminato dalla stessa Manpower. Al termine del ciclo di lezioni, tutti gli iscritti e le iscritte inizieranno a lavorare nelle aziende partner.

La nuova @cademy di Apa Confartigianato: il parere degli imprenditori

«Paradossalmente – spiega Andrea Pusiol, titolare della OMA Eredi di Villasanta – posso anche investire su nuovi macchinari, ma poi non trovo il personale adeguato per farle funzionare. Io credo molto sulla formazione. Noi facciamo formazione interna ai nostri dipendenti». «La cosa importante – sottolinea Matteo Boffi, titolare della Eredi Boffi di Muggiò – è trovare persone motivate, che siano veramente portate per questo tipo di attività». «Questo progetto è cruciale – puntualizza Silvia Galvagno, Sales & Specializations Senior Manager ManpowerGroup – perché unisce tre realtà che, collaborando, offrono una risposta concreta alle esigenze delle imprese locali». «In un contesto economico sempre più competitivo e tecnologicamente avanzato – precisa Andrea Negri, Group HR Manager Overmach -, è fondamentale che le imprese possano contare su operatori altamente specializzati». Per altre informazioni https://www.apaconfartigianato.it/