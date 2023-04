Il questore ordina l’espulsione di un marocchino colpevole di violenze sessuali, spaccio e tentato furto

Espulso un marocchino 28enne protagonista di violenze sessuali, spaccio, tentato furto e danneggiamento al patrimonio. Nella giornata di venerdì 28 aprile è stato il questore di Monza Marco Odorisio a disporre l’accompagnamento al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma del magrebino accompagnato dalle forze dell’ordine.

Il questore ordina l’espulsione di un marocchino e il trasferimento a Roma

L’uomo all’atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Monza San Quirico, veniva preso in carico e accompagnato da personale dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura, al fine di procedere al definitivo allontanamento dal Territorio Nazionale del 28enne. Infatti, si accertava come lo stesso risultasse gravato da numerosi alias, generalità diverse sotto le quali risultava aver commesso numerosi reati prevalentemente a Milano e nella regione Lombardia in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e reati sessuali, tanto da venire condannato in due distinti procedimenti penali per attività di spaccio commesse nel 2016 e nel 2017.

Il questore ordina l’espulsione di un marocchino e tutti i reati commessi

Ancora l’uomo, il 12 giugno 2022, veniva indagato per il reato di tentato furto aggravato dagli agenti del Compartimento Polfer presso la Stazione Ferroviaria di Milano Centrale, reato ai danni di un esercizio commerciale ubicato nel suddetto scalo. Al 28enne veniva pertanto applicato un provvedimento di espulsione con allontanamento disposto dal questore di Como, ordine al quale non ottemperava venendo nuovamente condannato dal Giudice di Pace della provincia lariana. Il giovane veniva ancora condannato alla pena della reclusione di un anno e otto mesi con interdizione perpetua dai Pubblici Uffici per il reato di violenza sessuale commesso a Milano il 25 settembre 2016. Alla luce della accertata pericolosità sociale, è stato richiesto alla Direzione Centrale per l’Immigrazione la disponibilità di un posto presso un Centro di Permanenza e Rimpatrio, ove collocare il 28enne magrebino. Proprio venerdì l’epilogo della vicenda con il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza che ha accompagnato e collocato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma dove è stato scortato nel pomeriggio, al fine del perfezionamento delle procedure per il definitivo allontanamento dal Territorio Nazionale.