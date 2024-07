Corbetta (Lega): “Coinvolgere tutte le eccellenze del territorio negli eventi a corredo del Gp di Monza”

Un ordine del giorno al bilancio regionale di assestamento 2024-2026, approvato dall’aula, per chiedere che siano più coinvolti privati e associazioni negli eventi a corredo del Gran premio di Monza di Formula 1. È stato presentato dal brianzolo Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. “Il Gran Premio deve diventare sempre di più la vetrina sul mondo delle eccellenze brianzole e lombarde” ha detto Corbetta. Il Gp d’Italia: “rappresenta anche un’importante occasione di sviluppo economico, sociale e culturale per il territorio lombardo” ha detto Corbetta in una nota.

Corbetta (Lega): “Vogliamo continuare a sostenere il Gp di Monza a 360 gradi”

“Il Gran Premio di Monza è una tradizione che risale al 1922 e continua a essere una tappa fondamentale del Campionato Mondiale di Formula 1 sin dal 1950 – ha aggiunto – Il lavoro della Lega per sostenerlo e valorizzarlo non è mai venuto meno e anche in questa occasione vogliamo rinnovare il nostro impegno e quello di Regione Lombardia per sostenerlo a 360 gradi.” Corbetta ha anche ricordato che il Gp è un evento: “che attira oltre 200.000 spettatori durante il weekend di gara, generando un indotto economico di circa 130 milioni di euro», risorse “che ricadono sull’economia locale attraverso spese per alloggi, ristorazione, trasporti, shopping e intrattenimento”.

Secondo il capogruppo leghista: “è necessario coinvolgere tutte le eccellenze del territorio, creando sinergie con l’ente gestore dell’Autodromo Nazionale di Monza, il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza, l’Automobile Club d’Italia, i comuni limitrofi e le associazioni così da creare un’esperienza unica per i visitatori e rafforzare il legame tra l’evento e la Lombardia”. Tra le iniziative «a corredo» del Gp la Lega propone: “eventi formativi, musicali, enogastronomici, turistici e in grado di spettacolarizzare ancora di più l’evento che rappresenta un patrimonio inestimabile per tutta la comunità lombarda”. “Se ancora oggi si organizza a Monza – conclude Corbetta – è grazie all’attenzione che la Lega e la Regione hanno sempre garantito in tutti questi anni”.