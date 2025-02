Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 20 febbraio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 20 febbraio 2025: in apertura

Nei giorni scorsi il governo ha fatto decadere Angelo Sticchi Damiani dalla presidenza di Aci, che manteneva da quattordici anni e quattro mandati. Uno d i trroppo. Un terremoto e le dimissioni hanno già scatenato la corsa al toto nomine. Naturalmente, tra i nomi in pole position c’è quello di Geronimo La Russa di Aci Milano, figlio di Ignazio, presidente del Senato. Un biglietto da visita importante il suo. Ma non il solo. In lizza potrebbe scendere anche Giuseppina Fusco, presidente di Aci Roma. Nel frattempo l’unica cosa certa è che sarà nominato un commissario che traghetterà l’ente fino alle elezioni. Per il compito sarebbe già stato scelto Tullio Del Sette, già comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 20 febbraio 2025: la politica

Intercettazioni che imbarazzano. Scambi telefonici, non sempre signorili, tra tutti i coinvolti nel caso societario – ma soprattutto politico – che sta tenendo banco in Brianza e che riguarda la fusione, senza gara, di Aeb, società di servizi a maggioranza municipale con il colosso milanese A2A. Parole che tirano in ballo non solo la politica locale, ma soprattutto quella regionale e nazionale. C’è di tutto e di più nel fascicolo messo insieme dalla procura di Monza e di cui ilCittadino offre ai suoi lettori un primo assaggio. Un quadro in chiaroscuro dove alle prese di posizione pubbliche dure e pure di alcuni, fanno seguito i privati tentativi di accordo. Alcuni inconfessabili. Almeno agli elettori.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 20 febbraio 2025: le altre notizie

Cinque anni dal Covid: il primo allarme a Monza.I ricordi e l’amarezza: un’occaione pesa. Ex macello: niente da fare, Il Comune deve pagare i danni; dopo Topo Gigio l’incrdibile storia, monzese, di Pinky e Perky e i cugini britannici del Topo con Monza ancora sullo sfondo, Infine Nesta suona la sveglia: un pareggio, ma è già qualcosa. E ora c’è la Roma.