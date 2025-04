Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 17 aprile 2025

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 17 aprile 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

I brianzoli sognano il mattone: non bitcoin o oro o altro. Il bene rifugio dei monzesi rimane la casa, il caro vecchio mattone. Che sia il desiderio di una vita, la voglia di stabilità o semplicemente un investimento sicuro, la casa di proprietà resta in cima ai sogni degli italiani e dei brianzoli che a costo di indebitarsi con mutui trentennali scelgono (praticamente) tutti di comprare. Lo dicono i numeri, quelli dell’Istat, e lo racconta il Cittadino in edicola.

E poi il bilancio del Salone del Mobile 2025, che è stato un successo nonostante i dazi; il caso Boeri tra il progetto del bosco verticale in via Foscolo che i cittadini approvano (secondo il sempreverde concetto del “piutost che nient”) ma che il comitato civico non vuole e si prepara a contrastare anche con una raccolta fondi per andare al Tar. E l’amarcord: il sapore della Vecchia Brianza nella trattoria Da Gianni, dove anche il sugo aveva una sua opinione.

Infine lo sport: il Monza che non potendo salvare la stagione in Serie A ora cerca di salvare la faccia. E le olimpiadi: svelate le torce che passeranno anche per la città proprio all’antivigilia dell’inaugurazione di Milano Cortina 2026.