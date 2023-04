Biassono, conto alla rovescia per la quarantesima Festa Campagnola: cibo, buona musica e solidarietà

È cominciato il conto alla rovescia per la quarantesima edizione della Festa Campagnola di Biassono. A darne l’annuncio è stato il team dei volontari, il Gruppo Costa Alta – Comitato Maria Letizia Verga, al lavoro per definire gli ultimi dettagli prima di pubblicizzare il calendario degli eventi.

Tre fine settimana all’insegna (come da tradizione) del buon cibo con l’apertura del ristorante e l’accensione del forno della pizzeria, della musica dal vivo, l’area bimbi per i più piccoli e soprattutto della solidarietà. Si inizia con il primo weekend, dal 26 al 28 maggio e poi dall’1 al 4 giugno e ancora dal 9 all’11 giugno. La location è sempre quella: Cascina Costa Alta, a Biassono.

Biassono, dal 26 maggio torna la Festa Campagnola a Cascina Costa Alta

«Il prato di Costa alta ha accolto per moltissimo tempo le nostre baracche che sono andate via via trasformandosi in cucine e immensi capannoni sotto cui sostare per godersi una serata spensierata in compagnia di volti amici – spiegano i volontari -. In questi quarant’anni la festa è cresciuta e con essa sono diventati grandi i tanti volontari che ogni anno si riuniscono per darle vita e anche gli innumerevoli progetti del Comitato Maria Letizia Verga. Sono passati quarant’anni che hanno lasciato il segno nel cuore di molti e che ci auguriamo continuino a compiersi, anno dopo anno, proseguendo questo straordinario viaggio insieme».

Biassono, ricavato della Festa Campagnola al Comitato Maria Letizia Verga

Un ritorno in grande stile dopo che si è dovuto aspettare ben due anni per poter festeggiare la trentanovesima edizione, prevista per il 2020 e rinviata allo scorso anno, quando la Campagnola è ritornata ad aprire la stagione delle sagre estive.

Come ogni anno il netto del ricavato dei tre fine settimana della Festa sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e le cure della leucemia pediatrica. Tutti gli aggiornamenti e il programma completo (appena verrà ultimato) saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’evento festacampagnola.it.