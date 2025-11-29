Sarà un corso di teatro il primo frutto concreto del dialogo che si è aperto tra il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, e i ragazzi (ma non solo loro) di Cascina del Bruno. Dopo la pizzata (offerta dal primo cittadino) lo scorso venerdì il dialogo è proseguito.

Giovedì 27 novembre Bono ha incontrato gli adulti della frazione e domenica vedrà di nuovo i ragazzi. La prima proposta a cui amministrazione e residenti stanno lavorando è quella di un corso di teatro. Le prove inizieranno già il prossimo mese nella chiesetta di Cascina del Bruno grazie alla collaborazione degli Amici del Bruno, del comitato di frazione e della compagnia teatrale il Quadrifoglio.

«Sono molto contento di questa proposta che ai ragazzi piace molto – racconta Bono – Lo scopo è principalmente quello di creare uno spazio dove i ragazzi possano trovarsi e stare insieme in maniera costruttiva, possibilmente nel rispetto delle regole di convivenza». Oltre ai giovani della frazione il sindaco ha incontrato anche i residenti che la scorsa estate si erano lamentati per i troppi schiamazzi serali: «I residenti comprendono le esigenze dei giovani, vogliono solo che venga rispettato il loro riposo. E così sarà».

Per i mesi invernali i ragazzi utilizzeranno la chiesetta per le lezioni del corso di teatro. Poi per l’estate si sposteranno all’aperto, «dove sono già presenti i campi di pallavolo e calcetto stiamo pensando di predisporre una pedana per gli spettacoli all’aperto».