Formula 1, il CittadinoMb in Francia con le foto di Vegetti

Casco speciale per Charles Leclerc in Francia, con le immagini di papà Hervé e di Jules Bianchi, amico e pilota morto troppo presto. La Rossa, che può contare su novità tecniche e un nuovo fondo, ha registrato una ben augurante doppietta nell’ultima sessione di prove libere con Carlos Sainz davanti al monegasco ma con penalità da scontare in partenza per la sostituzione di parti del motore. Sabato 23 luglio alle 13 terza sezione di libere e poi le qualifiche alle 16. Da ammirare le bellissime foto del reporter concorezzese Fabio Vegetti scattate sul suggestivo (e torrido) circuito di Le Castellet.