Cultura e tempo libero Modena City Ramblers a Monza: le foto della festa in piazza Cambiaghi

Due ore di concerto, di salti e balli a Monza per i Modena City Ramblers, in città con il tour Appunti Resistenti a chiusura dei festeggiamenti per gli 80 anni della Liberazione. Un evento gratuito, voluto dall’amministrazione comunale, che ha riempito l’area Cambiaghi rinnovata (e attenzione ai lavori che la chiuderanno ancora almeno fino al 17 maggio) per più della metà a chiusura di un lungo periodo di feste e ponti. La band “ed Modna” ha offerto prova di tutto il repertorio tra storia del gruppo, musica resistente e brani più recenti compresi i quattro che rappresentano un nuovo capitolo del percorso artistico ispirato alla Resistenza e alla Liberazione. Apertura dedicata all’emozionante “Oltre il ponte“, e alle parole di Italo Calvino, e chiusura riservata alla trascinante “Bella Ciao“, con coinvolgimento anche di balconi vicini (foto Fabrizio Radaelli)