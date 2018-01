Vimercatese, la protesta dei sindaci sulla Est: le richieste

I sindaci del Vimercatese e del Lecchese giovedì 11 gennaio hanno protestato al casello della Tangenziale est contro l’aumento del pedaggio a 2 euro anche per le auto. Trentacinque in tutto, con la fascia tricolore, per chiedere a Serravalle di rivedere la tariffa e, soprattutto, ai governi che verranno - regionale e nazionale - di trovare soluzioni concrete per il trasporto pubblico. Per protestare i sindaci hanno pagato i 2 euro del casello. LEGGI la notizia (VAI)

Michele Boni

