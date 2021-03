Vaccini, Ponti (Pd) dopo il caos degli appuntamenti: "Moltiplicare i punti di somministrazione e coinvolgere il territorio"

Il consigliere regionale Luigi Ponti (Pd) fa il punto sull emergenza vaccini in Brianza. Anche qui si sono registrati casi di vaccinandi chiamati a fare chilometri dopo essere stati convocati in sedi vaccinali lontane dal proprio Comune. La risposta della Ats brianzola non si è fatta attendere, per intervento del direttore generale Silvano Casazza Ats Brianza. Il direttore ha sottolineato come l'azienda sia intervenuta immediatamente mettendo in campo soluzioni adeguate per poter rispondere alle problematiche. Soluzioni concordate con le Asst del territorio che forniscono la maggior parte delle vaccinazioni nelle nostre province. A Lecco, per esempio, con l'attivazione di due linee vaccinali dedicate. Se l'Ats è dovuta intervenire per ovviare ai contrattempi del sistema regionale di prenotazione che tanti problemi ha avuto da quando è attivo, Ponti sottolinea come l'Asst Monza sabato ha rimediato alla mancata convocazione dei vaccinandi senza sprecare alla fine alcuna dose e dà alcuni suggerimenti pratici per la gestione della campagna sul territorio. (servizio di Pier Mastantuono)

