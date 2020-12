Serie B: Bellusci presenta Monza-Ascoli, la cronaca live su www.ilcittadinomb.it

Tre punti dopo una sconfitta? Il Monza ci è sempre riuscito. Martedì alle 19 all’U-Power Stadium arriva l’Ascoli e biancorossi devono rifarsi dopo lo scivolone di Pescara. Recuperato per i convocati Gytkjaer, non ancora pronto Balotelli.

Per Giuseppe Bellusci il bello del calcio è «che dà subito la possibilità di cancellare e ribaltare una brutta sconfitta come quella di Pescara». Anche se per lui sarà una partita speciale contro «casa mia, la squadra del mio cuore, quella per cui tifo» e della «città che mi ha cresciuto». Ma in partita è un’altra cosa.

Probabile Formazione del Monza (4-3-3): 22 Di Gregorio; 2 Donati, 6 Bellusci, 18 Bettella, 30 Carlos Augusto; 21 Armellino, 5 Fossati, 10 D’Errico; 7 Boateng, 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. All. Brocchi. A disp.: 1 Lamanna, 12 Sommariva, 2 Donati, 31 Sampirisi, 32 Lepore, 98 Pirola, 4 Rigoni, 8 Barberis, 16 Frattesi, 20 Barillà, 28 Colpani, 99 Machin, 24 Maric, 77 Marin.

La cronaca della partita in diretta su www.ilcittadinomb.it.

Diego Marturano

Altri articoli