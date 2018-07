Partita la Bierfest di Misinto: domenica la Giornata in famiglia, eventi fino al 22 luglio - VIDEO

Duemila persone giovedì a Misinto per la tradizionale spillatura della botte che ha dato il via alla Bierfest 2018. La festa è alla 23esima edizione e andrà avanti in via Marconi fino al 22 luglio. Come da tradizione, a dare il via alla festa è stato il sindaco, Giorgio Dubini, che accompagnato dal presidente di Gam E20 Fabio Mondini ha dato l’ideale benvenuto a tutti i presenti. Sul palco c’erano anche il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, il sindaco di Carate Luca Veggian, il sindaco di Cogliate Andrea Basilico e Chris Heinze, Cesare Bellussi e Luca Tacca di Kulmbacher.

Domenica 15 luglio è in programma la “Giornata in Famiglia” che prenderà il via alle 11 con la Messa seguita dal pranzo con un menù bambini. Quest’anno un tavolo sarà riservato alle famiglie con i bambini nati negli ultimi 12 mesi e che, quindi, hanno ricevuto il pacco bebè che l’associazione organizzatrice della Bierfest riserva a ogni nuovo nato a Misinto.

Diego Marturano

Altri articoli