Misinto: dieci giorni di festa con la classica Bierfest

Dieci giorni di festa con la classica Bierfest. La 24esima Misinto Bierfest ha preso il via nei giorni scorsi con l’apertura della prima botte in mezzo a una folla numerosa come non mai. Il classico gesto propiziatorio è stato compiuto dal neoeletto sindaco Matteo Piuri, alla sua prima festa da primo cittadino dopo tantissimi anni da volontario. “Una festa caratterizzata da qualità e solidarietà”, ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Concetto sottolineato dal sindaco Piuri.

Domenica è andato in scena il tradizionale pranzo per le famiglie; il 21 luglio speciale serata di chiusura: dalle 22 sotto il tendone sarà allestito il solito grande spettacolo di luci, musica e colori. Organizza GamE20 di Fabio Mondini.

Diego Marturano

