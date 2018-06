Macherio, vandali in azione e l’estate inizia con le proiezioni di Natale: il video

È pur vero che non ci sono più le mezze stagioni, ma nella serata di mercoledì 21 giugno, solstizio d’estate, a Macherio in piazza della chiesa è partita la video proiezione natalizia: fiocchi di neve e l’immagine sacra della Natività hanno illuminato il proscenio come nel periodo dicembrino. Un episodio curioso, anomalo, ma isolato. Tutto ha una spiegazione: all’origine dell’accensione della proiezione natalizia, un atto di vandalismo compiuto da ignoti che hanno forzato la custodia e maneggiato il quadro elettrico causando questo inconveniente che, per altro, è la ciliegina sulla torta: in settimana, infatti, sono stati manipolati gli interruttori causando il black out di metà via Milano, su cui insiste la parrocchia. Venerdì mattina, il Comune ha confermato il ripristino da parte degli addetti ai lavori.

Elisabetta Pioltelli

