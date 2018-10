Lo spirito di PizzAut conquista il San Luigi di Concorezzo: beneficenza (anche) a Km zero

Lo spirito di Pizzaut ha conquistato il cineteatro San Luigi di Concorezzo. Lunedì è andata in scena una serata di buona cucina, cinema con la proiezione del film “Life Animated” e tanta beneficenza per trasformare in realtà il sogno di aprire una pizzeria gestita da ragazzi autistici.



I soci per l’evento dell’Apericena si sono dati molto da fare andando oltre la pizza e preparando il classico risotto alla milanese, focacce e pataburger, sfruttando anche prodotti a chilometro zero come la patata di Oreno e la birra Eretica di Concorezzo. Alla manifestazione hanno preso parte circa 150 persone tra cui anche il sindaco Riccardo Borgonovo, che si è complimentato con il fautore di questo progetto ovvero Nico Acampora che ha spiegato da dove nasce l’iniziativa di Pizzaut.

Michele Boni

