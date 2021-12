Il CittadinoMb intervista Nico Acampora: Pizzaut, la prossima apertura a Monza e l'Ambrogino d'oro

Tutto è iniziato come il sogno di padre e oggi è una rivoluzione. Il Cittadino è andato a trovare Nico Acampora e Pizzaut al ristorante di Cassina de' Pecchi, in attesa della seconda apertura a Monza nell'area ex Philips. E perché no, inseguendo un altro sogno: quello del primo franchising sociale. Acampora, brianzolo (di Muggiò) nato a Napoli, racconta di Pizzaut, del progetto monzese, dell'accademia e per questo si rivolge agli imprenditori che vorranno sostenere l'impresa. Infine anche dell'Ambrogino d'oro che l'associazione - quindi tutte le famiglie - riceve il 7 dicembre a Milano dal sindaco Beppe Sala: «Un riconoscimento per tutti noi». ( servizio di Sarah Valtolina )

LEGGI Tutte le notizie su Pizzaut (VAI)

Chiara Pederzoli

Altri articoli