Il CittadinoMb presenta “Prospettiva Monza”: immaginate la città del futuro

Si chiama “Prospettiva Monza” ed è l’iniziativa con cui Il Cittadino nelle prossime settimane cercherà di coinvolgere architetti e urbanisti per provare a esercitarsi su una città ideale: un po’ come facevano nel Rinascimento, trasformando talvolta le intenzioni in realtà. Un’esercizio teorico, d’accordo, ma nemmeno troppo lontano dalla realtà: basta tenere i piedi per terra. Il Cittadino apre questo spazio a chiunque abbia voglia di farlo: specialisti, politici, assessori, consiglieri comunali, cittadini (soprattutto cittadini). E proprio alla Prospettiva Monza si è dedicato l’appuntamento settimanale con Il CittadinoMB in piazza.

Chi volesse, può contattare il CittadinoMB a redazione@ilcittadinomb.it per raccontare dove e come si potrebbe intervenire per fare Monza migliore, più bella e proiettata verso il futuro. Uniche regole: una proposta attuabile e un intervento che vada nell’interesse della città. Piccolo o grande che sia.

Federica Fenaroli

