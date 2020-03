Coronavirus, ascolta il messaggio del sindaco di Monza ai suoi cittadini: «Mi appello al vostro senso di responsabilità, state a casa»

A partire a da sabato pomeriggio quattro pattuglie della Polizia Locale di Monza hanno cominciato a diffondere in città un appello del sindaco Dario Allevi rivolto ai cittadini per restare a casa come nelle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus: «L’unico modo per sconfiggere la diffusione di questo maledetto coronavirus è rimanere a casa, mi appello quindi al vostro senso di responsabilità. Non uscite se non per motivi veri».

Chiara Pederzoli

