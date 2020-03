Coronavirus, il sindaco Allevi: «Quattro casi positivi a Monza, niente panico»

Conferenza stampa del sindaco di Monza Dario Allevi mercoledì 4 marzo: «Stamattina abbiamo saputo che la città di Monza è stata toccata da quattro casi di positività al Coronavirus: sono numeri contenutissimi rispetto ad altri bollettini della Regione, ma colgo l’occasione per dire alla comunità di non spaventarsi. Ats ha già fatto tutti i controlli del caso». Con un appello al governo per l’economia della Regione.

Federica Fenaroli

