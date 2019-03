Cinema: Aldo Baglio (senza trio) presenta il film “Scappo a casa” - VIDEO

Conto alla rovescia per “Scappo a casa”, il primo film di Aldo Baglio senza il leggendario trio con Giovanni e Giacomo, nei cinema dal 21 marzo: la storia di un bauscia del nord che improvvisamente si trova all’estero e senza documenti. Insomma: un profugo.

«Molte persone lavorano su questo tema. A un certo punto avrei voluto andare in un’altra direzione. Poi ho deciso di raccontare la mia storia. Perché l’ho fatto in modo divertente e perché in fondo non voglio parlare di immigrazione. La storia racconta un cambiamento, quello di una persona». In sintesi? «Un western, anzi: visto che parte da Budapest, uno spaghetti eastern».

Chiara Pederzoli

