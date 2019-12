Calcio, serie C: testa-coda tra Monza e Giana al Brianteo, aggiornamenti live sul CittadinoMb

Monza e Giana Erminio in campo domenica 8 dicembre allo stadio Brianteo: prima convocazione di mister Brocchi per l'ex Milan Gabriel Paletta. E' scontro tra testa e coda della classifica, fischio d'inizio alle 17.30. Gli aggiornamenti in diretta su www.ilcittadinomb.it

Diego Marturano

