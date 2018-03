Calcio, serie C: per il Monza «esame importante» col Gavorrano

Dopo una lunga sosta - per neve e forzata dalla situazione dell’Arezzo - per il Monza inizia un tour de force. Uscito vincitore sabato dalla sfida con la capolista Siena (2-0), martedì è già tempo di una trasferta: alle 16.30, a Grosseto, con il Gavorrano penultimo e arrabbiato per l’1-1 col Pontedera nell’ultimo turno. Mister Zaffaroni presenta la 31esima giornata. Sabato 24 marzo ritorno al Brianteo contro il Pro Piacenza (ore 20.30)

Diego Marturano

