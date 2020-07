Brianza ReStart, firmati i patti per il territorio: le interviste

Istituzioni, imprese, sindacati, imondo della scuola, quello della sanità e iterzo settore insieme nel Patto per la Brianza siglato mercoledì in Provincia. È il progetto Brianza ReStart e si impegna in sedici patti con indirizzi concreti per rilanciare il territorio dopo l’emergenza coronavirus.

«Le istituzioni prendono un grande impegno con un patto condiviso con tutti gli stakeholders e rllanciato ogni due anni - spiega il presidente Luca Santambrogio - un marchio per un impegno concreto: semplificazione, infrastrutture digitali e scuola su tutte».

L’importanza per il mondo di economia e imprese nelle parole di Andrea Dell’Orto (Assolombarda).

Sarah Valtolina

