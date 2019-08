«Amo questa maglia, la sento mia»: calcio, l’intervista esclusiva a D’Errico, capitano del Monza

Le prospettive per una stagione che inizia domenica 25 agosto a Busto Arsizio. La fascia di capitano e quella maglia che «amo e sento mia, dopo 5 anni a Monza». Andrea D’Errico si racconta e anticipa il fischio d’inizio della nuova annata calcistica, che vede i biancorossi esordire sul campo della Pro Patria. Una stagione carica di aspettative e un Monza che ha l’obiettivo dichiarato di una serie B da conquistare senza passare dai playoff. D’Errico, uomo simbolo della scorsa stagione, riparte con nuove ambizioni e in una squadra fortemente irrobustita, con un livello tecnico ulteriormente incrementato e con la voglia di dimenticare presto le sconfitte di Viterbo in finale di Coppa Italia e di Imola ai playoff della scorsa primavera. Leggi l’intervista esclusiva concessa a il Cittadino sul numero in edicola giovedì 22 agosto.

Redazione online

Altri articoli