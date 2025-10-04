Video Volley, il campione del mondo Romanò pronto a sbarcare in Siberia

Yuri Romano’ dal secondo mondiale consecutivo allo sbarco nella Superliga russa. Il due volte campione del mondo padernese sta per iniziare la sua nuova avventura sportiva in Siberia, tra le file del Fakel che quest’anno non giocherà le coppe europee per l’esclusione della Russia per la guerra. La breve vacanza in famiglia a Riccione dove il padernese si è trasferito, è l’occasione per fare il punto sul futuro a media e lunga scadenza.