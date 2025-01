Video Volley femminile: il Vero schianta Cuneo, parla Myriam Sylla

“Sono cose scontate, lo so, ma vogliamo di più, ci stiamo lavorando“: così Myriam Sylla dopo la vittoria per 3-0 della Numia Vero Volley Milano sull’Honda Olivero Cuneo. Erano tre mesi ormai che la squadra non vinceva così nettamente in casa. “Il campionato non è semplice, è fatto di squadre competitive, a volte ci vuole un po’ per accenderei motori” ha aggiunto la schiacciatrice che l’8 gennaio ha compiuto 30 anni.

Mvp della sfida Myriam Sylla, autrice di 11 punti, mentre top scorer del match Paola Egonu con 26 palloni a terra. Ancora una volta grande prestazione al servizio per le meneghine, incisive con 7 battute vincenti, tre delle quali di Orro. Prosegue ora l’intenso tour de force in campionato; mercoledì 15 gennaio alle 20 la prima squadra femminile del Consorzio sarà a Palazzo Wanny per affrontare Il Bisonte Firenze.